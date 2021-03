Kombouaré : “La performance de ce soir est immense”

Pour son retour au Parc des Princes, Antoine Kombouaré a fait très mal à son ancien club en s’imposant avec Nantes face au PSG (1-2). Avec ce succès, les Nantais se retrouvent barragiste. Le coach Canaris a tenu à féliciter ses joueurs, auteur d’une performance énorme.

“J’ai encore un peu de mal à croire que l’on a réussi à gagner avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. On était tout conscient que ça allait être difficile et que le PSG était condamné à gagner parce que Lille avait encore réussi à prendre un point. C’est une énorme prestation de mes joueurs, là où personne ne nous attendait, note Kombouaré au micro de Canal Plus. Tout le monde nous donnait perdant voire mort. Les joueurs ont été capables de relever le défi en étant mené 1-0. On est vraiment fier de la prestation des joueurs. Je leur ai dit respect parce que la performance de ce soir est immense.“