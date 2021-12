Kovac : « Je ne comprends pas les critiques sur le PSG »

Demain soir (20h45, Prime Video), l’AS Monaco se déplace au Parc des Princes pour y affronter le PSG dans le cadre du choc de la 18e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Niko Kovac – le coach monégasque – s’est présenté en conférence de presse. Il a tenu à défendre son adversaire.

« Je ne comprends pas les critiques qui concernent le PSG. Il compte actuellement onze points d’avance sur le deuxième. C’est un débat qu’il n’y a pas trop lieu d’exister selon moi. Le PSG est une top team, une superbe équipe. Il faudra jouer à notre meilleur niveau, notre plus haut niveau de la première à la dernière minute pour espérer ramener quelque chose, assure l’ancien coach du Bayern Munich. La saison dernière, on avait été très discipliné, on avait bien respecté nos consignes tactiquement. On avait réussi à se créer de bonnes occasions de buts. Jouer 90 minutes demain à ce plus haut niveau, ça ne sera peut-être pas suffisant. Il faut vraiment montrer le meilleur visage de l’AS Monaco. Je ne vais pas égrener les noms qui composent l’équipe du Paris Saint-Germain, ce sont tous des superstars. Évidemment il y a Kylian Mbappé qui est une menace constante mais je pense que demain si on veut réaliser quelque chose à Paris, il faut être uni tous ensemble à 100%. C’est pour moi la clé d’un résultat positif demain sinon le PSG sera trop fort pour nous.«