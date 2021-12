Rabesandratana et le rendement des latéraux du PSG

Le PSG possède deux jeunes latéraux prometteurs avec Achraf Hakimi (22 ans) et Nuno Mendes (19 ans). Après des débuts prometteurs, les deux joueurs ont un peu baissé de pied. Eric Rabesandratana a tenu à faire un focus sur les latéraux parisiens et les raisons de leur méforme.

« Les latéraux, ce sont les premiers contre-attaquant. On a trouvé les latéraux que l’on cherchait depuis longtemps. Ça fait longtemps que l’on cherche des latéraux performants, qui sont capables d’amener une dimension différente dans le jeu et surtout dans le jeu offensif. Aujourd’hui, leur rendement vient de leur utilisation et du bon vouloir dès quatre offensifs, surtout Messi et Di Maria, expose l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. Neymar et Mbappé vont peut-être plus jouer facilement avec Hakimi ou Mendes. Messi et Di Maria ont un jeu de percussion et bien souvent c’est de la percussion dans l’axe. […]Le salue du jeu parisien viendra de ce côté-là. Une fois que l’on aura mis en place une idée de jeu et une percussion naturelle que peut posséder Messi, Di Maria et même Neymar, avec l’utilisation de Mbappé en remiseur et après partir sur les côtés. Mais je suis surpris que l’on ne puisse pas les utiliser comme ça parce que leur vrai rôle c’est ça. […]On ne les utilise pas comme on le devrait.«