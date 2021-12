Diop : « Je trouve qu’on est un peu trop durs avec le PSG »

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), la 18e journée de Ligue 1 se clôturera avec l’affiche entre le PSG et l’AS Monaco, au Parc des Princes. Premier du championnat, avec 16 points d’avance sur son adversaire, le club de la capitale voudra renouer avec la victoire après deux matches nuls consécutifs en championnat. En face, l’ASM reste sur 8 matches sans défaite toutes compétitions confondues (3 victoires et 5 matches nuls). Et à la veille de cette rencontre, le milieu de terrain monégasque, Sofiane Diop (21 ans), a évoqué cette confrontation face aux Rouge & Bleu, dans un entretien à Monaco Matin.

Son regard sur le match du PSG avec la présence de Messi et peut-être Ramos

« Ce sont, c’est vrai, des joueurs que j’admire. C’est compliqué pour certains de différencier la star et le joueur que l’on va affronter, mais depuis que je suis professionnel, j’ai appris à ne pas regarder contre qui je jouais. C’est très bien pour la L1 et pour nous de pouvoir affronter de tels joueurs. Ça va être un gros match au Parc et on espère ramener un résultat positif à la maison. »

Son but au Parc des Princes la saison passée, l’un de ses meilleurs souvenirs à l’AS Monaco ?

« Pas forcement. Je dirais que c’est un but parmi d’autres. Avec la crise sanitaire, les huis clos, on n’était pas dans les conditions qu’on aime pour jouer au foot. Il manquait quelque chose. Au delà de mon but, c’est la performance collective qui avait été impressionnante. Tout le monde avait pu le souligner. »

Avoir le même état d’esprit pour le match de dimanche ?

« Bien sûr. On a des individualités dans notre équipe comme Wissam (Ben Yedder) ou Kevin (Volland). Mais notre plus grande force, c’est quand on est costauds collectivement. Cette force, on l’a peut-être un peu perdue en Ligue 1 à un moment. On a su la retrouver. C’est cette solidité défensive et offensive qui nous permettra de d’enchaîner les résultats. »

Les critiques sur le jeu du PSG

« J’ai lu quelques trucs sur les réseaux. Okay, certains estiment que le PSG ne joue pas bien, mais Paris gagne. Le constat, il est là. Ce sont des victoires un peu moins éclatantes qu’à une période, mais ça ne change rien. Ils ont déjà une dizaine de points d’avance sur le deuxième. Ils ont aussi battu Manchester City. Je trouve qu’on est un peu trop durs avec eux. »