Kovac : “Nous devons être solidaires, bien groupés”

Comme en 2010, l’AS Monaco et le PSG s’affronteront en finale de Coupe de France ce mercredi (21h15 sur France 2 et Eurosport 2). Et à la veille de ce choc au Stade de France, l’entraîneur de l’ASM, Niko Kovac, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match afin de répondre aux questions des médias, dans des propos rapportés par RMC Sport. Extraits choisis.

La finale face au PSG

Kovac : “Nous avons disputé cinq matches pour arriver à la finale. Je m’attends à un bon match des deux équipes. Ce sera difficile, mais nous croyons en nous. Nous sommes concentrés.”

Comment défendre face à Mbappé

Kovac : “Nous attaquons ensemble, et nous défendons ensemble. C’est la clé, et c’est là où nous avons le plus progressé cette saison. Nous devons être solidaires, bien groupés. Mbappé est pour moi le meilleur joueur du monde. Un seul joueur n’est pas suffisant pour l’arrêter. Il faudra insister là-dessus. Si on remet les mêmes ingrédients (que lors des deux victoires en L1), on aura une chance.”

Le recours du PSG pour les présences Neymar et Kimpembe

Kovac : “J’aime jouer contre les meilleurs. Mais les règles sont les règles, et elles sont claires. Si ces deux joueurs ne jouent pas, cela ne voudra pas dire qu’il n’y aura pas de qualité sur le terrain. Nous irons dans la même direction: attaquer ensemble, défendre ensemble. Cela ne change rien à notre vision. En face, il y a une très bonne équipe et un très bon coach.”