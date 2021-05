Tchouameni : “Une finale est différente d’un match de Ligue 1”

Le mercredi 19 mai, le PSG et l’AS Monaco s’affronteront en finale de Coupe de France. Hier soir, les Monégasques sont venus à bout de l’équipe de National 2, Rumilly Vallières (5-1), afin d’obtenir le dernier ticket pour la finale dans la doyenne des compétitions. Une première pour l’AS Monaco depuis 2010 et une finale perdue face au PSG (1-0). Auteur du deuxième but de l’ASM face à Rumilly Vallières, le milieu de terrain de l’Equipe de France Espoirs – Aurélien Tchouameni – s’est exprimé sur cette finale face aux Rouge et Bleu. Tout comme son entraîneur Niko Kovac, le joueur de 21 ans estime que son équipe est l’outsider de cette affiche malgré les deux victoires acquises face au PSG en Ligue 1 cette saison.

“Les deux victoires face au PSG cette saison peuvent-elles jouer dans les têtes ? Je ne sais pas. Ce ne sera pas la même équipe de Paris qu’en championnat. Une finale est différente d’un match de Ligue 1. Sur une finale, tout peut se passer et on verra bien”, a commenté Aurélien Tchouameni, dans des propos rapportés par le site officiel de l’ASM. “Êtes-vous sur le même piédestal que le PSG ? Je ne pense pas. Le PSG reste la meilleure équipe du championnat sur le papier. Ils ont des joueurs de classe mondiale. On sera outsiders et à nous de mettre en place ce qu’on a su faire depuis le début de saison pour gagner ce match.”