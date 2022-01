Kylian Mbappé pas si sûr de partir du PSG

Demain, le PSG se déplace au Groupama Stadium pour y affronter Lyon dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 (20h45, Prime Video). Kylian Mbappé est le joueur qui porte le club depuis le début de la saison et il compte bien montrer son influence dans le jeu lors de cette rencontre. Après ses envies de départ au Real Madrid l’été dernier, l’attaquant est désormais pleinement impliqué dans la capitale. Selon Le Parisien, l’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG n’est peut-être pas terminée.

Depuis son interview en octobre dernier auprès de Rothen s’enflamme, Kylian Mbappé a remis les compteurs à zéro et s’estime heureux au PSG cette saison, selon les informations du Parisien. Alors qu’il est libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er janvier, le club de la capitale peut conserver quelques espoirs sur sa prolongation. Le contrat du joueur prend fin le 30 juin 2022 et aucune décision n’a été prise, ni dans le sens du départ, ni dans le sens d’une prolongation, d’après Le Parisien. Toujours selon le journal, son avenir ne serait pas lié au nom de l’entraîneur. Le nom de Zinédine Zidane est évoqué pour remplacer Mauricio Pochettino. Mais selon le journal, Kylian Mbappé apprécie l’actuel entraîneur et un changement ne serait pas forcément la meilleure des idées pour conserver le Français. Par ailleurs, l’attaquant de 23 ans privilégierait le projet sportif et non les préoccupations financières. Pour le moment, des discussions contractuelles sont en cours entre les deux parties et aucune négociation secrète n’existerait avec le Real Madrid. Dans l’article du Parisien, il est évoqué que la double confrontation contre la Maison Blanche aura une influence dans sa réflexion. Aussi, le PSG a conscience que si son joueur prolonge, le contrat sera inscrit dans une courte durée. Si Mbappé reste, il ne sera pas dans la capitale pour cinq années supplémentaires.