Le PSG se déplace demain soir (20h45, Prime Video) à Lyon dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Rouge & Bleu seront fortement diminués. Son attaque sera dépeuplée avec seulement Kylian Mbappé comme seul joueur majeur. L’attaquant (23 ans) en très grande forme ces dernières semaines et qui reste sur cinq buts lors de ses deux derniers matches. Demain, il va retrouver un adversaire contre qui il est souvent très performant.

En effet, Lyon est le troisième club contre qui il a le plus marqué en Ligue 1 depuis le début de sa carrière. En 10 matches – avec Monaco et le PSG – il a marqué 8 buts contre les Lyonnais. Sa proie préférée se nomme Dijon avec 11 buts en 10 matches. Son club formateur – Monaco – arrive en deuxième position, avec 9 buts en 8 matches. Le numéro 7 parisien est également le meilleur buteur au 21e siècle contre Lyon en Ligue 1. Il devance Loïc Rémy (7 buts en 12 matches) et Wissam Ben Yedder (7 buts en 12 matches).