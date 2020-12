Déjà privé de Neymar et Mauro Icardi en attaque, le PSG pourrait aussi commencer le match contre Lille demain avec un Kylian Mbappé sur le banc selon les informations de l’Equipe. Le numéro 7 parisien ressent toujours des douleurs musculaires à une cuisse. Ce samedi, lors de l’entraînement matinal du PSG, Mbappé a été préservé. Si jamais il ne pouvait pas prétendre à une place dans le onze de Thomas Tuchel, Mbappé serait remplacé par Angel Di Maria dans le duo d’attaque avec Moise Kean. Le quotidien sportif qui indique qu‘un doute entoure aussi sur les hommes qui accompagneront Marco Verratti au milieu de terrain. “Leandro Paredes a déçu le staff face à l’OL. Idrissa Gueye a marqué des points contre Lorient et son profil très « coureur » colle aux caractéristiques du LOSC.” La troisième place se jouera entre Rafinha et Ander Herrera. En défense centrale, Thomas Tuchel pourra compter sur les retours de Presnel Kimpembe et Marquinhos. Les deux hommes devraient être accompagnés par Thilo Kehrer dans la défense à trois. Sur le couloir gauche, Layvin Kurzawa se dit confiant – en privé – quant à prendre la place de Mitchel Bakker.