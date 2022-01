Kylian Mbappé présent à l’entraînement du PSG

Le PSG s’entraîne actuellement pour la dernière fois avant la réception de Reims dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. Blessé à la cheville contre Saint-Etienne le 28 novembre dernier, Neymar n’était évidemment pas présent, lui qui doit reprendre la course la semaine prochaine. Juan Bernat n’était pas non plus sur le terrain avec ses coéquipiers, lui qui continue son travail adapté avec le staff médical et performance dans les suites du bilan post Covid-19.

Absent de l’entraînement du PSG depuis le match contre Brest, Kylian Mbappé a fait son retour à la séance collective ce samedi matin. De retour à l’entraînement collectif depuis plusieurs jours, Lionel Messi était encore-là tout comme les titis, à l’image de Xavi Simons et Edouard Michut.