Encore une fois buteur contre Brest samedi dernier (2-0), Kylian Mbappé a ressenti une douleur à l’adducteur gauche contre les Bretons. L’attaquant du PSG ne s’était pas entraîné collectivement depuis cette rencontre. Ce matin, il a fait son retour avec ses coéquipiers et pourrait donc être apte pour la réception de Reims dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Mais Eric Rabesandratana veut qu’il fasse l’impasse sur ce match en vue du huitième de finale aller de Ligue des Champions – contre le Real Madrid – qui approche à grand pas.

« Le mot d’ordre est de ne prendre aucun risque avec Mbappé. On rappelle aussi que Messi n’a aucun match dans les jambes depuis le 22 décembre. Il a eu une trêve difficile avec peu de temps de récupération, le Covid, ce qui l’a éloigné un peu plus que prévu des terrains. Depuis ce moment-là, il reprenait un petit peu tout seul. Il est présent à l’entraînement collectif donc il devrait être dans le groupe et devrait jouer. Donc il faut prendre aucun risque. […]Il faut surtout ne pas prendre de risque avec Mbappé. Les adducteurs, c’est compliqué, assure l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. Juste pour voir l’importance de Mbappé dans cette équipe, c’est 24 matches, 19 buts et 15 passes décisives. C’est vraiment le patron de cette équipe et le leader offensif bien sûr. Donc il est hors de question de prendre le moindre risque. Et il est surtout hors de question de ne pas l’avoir contre le Real Madrid le 15 février. Douleur ou pas, il ne faut pas le faire jouer. »