Kylian Mbappé va rester au PSG cette saison

Le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé devrait bientôt prendre fin. Au lendemain du match contre Lorient au Parc des Princes, les deux parties semblent enfin avoir trouvé un terrain d’entente.

C’est une nouvelle bombe dans le dossier qui oppose le PSG à Kylian Mbappé. Alors que le joueur était dans le « LOFT » depuis mi-juillet, ce dernier est revenu dans le « groupe 1 » de l’entrainement ce dimanche matin. Le PSG a communiqué officiellement en expliquant qu' »après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe avant le match PSG – Lorient, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce matin ». Une décision qui présageait donc une évolution dans l’avenir du joueur… et ce dernier devrait bien rester à Paris.

« Kylian is Back »

Comme le rapporte nos confrères de L’Équipe, Nasser al-Khelaifi a officialisé la potentielle prolongation de Kylian Mbappé devant le groupe. Le président parisien a tenu un discours face à l’ensemble de l’effectif en disant ces mots : « Kylian is back ». « NAK » a expliqué que Mbappé était de nouveau disponible : « Kylian est investi pour le club ». Le quotidien sportif est clair : Mbappé devrait rester parisien cet été et ne pas être transféré. En interne, on assure que le joueur avait promis ces dernières heures qu’il ne partirait pas libre la saison prochaine.

🚨🚨BREAKING : Kylian Mbappé ne partira pas cet été du PSG !



⚽️ Il devrait être dans le groupe contre Toulouse



❌ Cela ne signifie pas que le joueur prolonge, même si en interne, on assure que Mbappé aurait promis qu’il ne partirait PAS libre



Discussions positives… mais pas encore d’accord

Le média RMC Sport partage les mêmes échos : Nasser al-Khelaifi a assuré au groupe parisien que Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été. Les dernières conversations menées « de vive voix entre les deux hommes, sans intermédiaire, ont été positifs ». Si le joueur ouvre la porte à une prolongation, un accord n’a pas (encore) été trouvé entre les parties toujours selon le média sportif. Une issue positive qui permettrait au club de travailler sereinement cette fin de mercato.