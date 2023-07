Kylian Mbappé va « très, très bien »

Écarté de la tournée au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé s’entraîne avec les indésirables du PSG. À l’issue de l’entraînement, il s’est de nouveau arrêté auprès des supporters.

C’est le feuilleton qui dicte les journées des supporters du PSG. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec les Rouge & Bleu, Kylian Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas lever sa clause lui permettant d’être lié jusqu’en juin 2025 avec le club de la capitale. Toutefois, il compte bien honorer son contrat. Mais le PSG ne compte pas le voir partir libre et lui a fait savoir que soit il prolongeait, soit il était placé sur le marché des transferts. Ces derniers jours, une offre astronomique, qui pourrait lui faire gagner 700 millions d’euros par an a été avancée. Cette dernière viendrait d’Al-Hilal, qui serait prêt à offrir 300 millions d’euros au PSG pour s’attacher les services de l’attaquant.

A voir aussi : Quand les stars de la NBA s’amusent de l’offre d’Al-Hilal pour Mbappé

Mbappé s’est de nouveau arrêté devant les supporters

Des rumeurs qui ne semblent pas perturber le numéro 7 du PSG. Sur ses réseaux sociaux, il avait répondu à Giánnis Antetokoúnmpo, star de la NBA, qui avait ironisé en se proposant à la place de l’attaquant pour rejoindre le club saoudien, misant sur sa ressemblance avec le capitaine de l’équipe de France. Ce mardi, il s’est de nouveau entraîné avec les joueurs sur lesquels les dirigeants parisiens ne comptent plus. Et comme les autres jours, il s’est arrêté pour signer des autographes et prendre des selfies avec une cinquantaine de supporters pendant cinq minutes. Interrogé pour savoir comment il se sentait, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a répondu : « Je vais très, très bien« , dans des propos relayés par Le Parisien. Le quotidien francilien explique que depuis dimanche, Kylian Mbappé s’arrête systématiquement, contrairement aux autres lofteurs.