La billetterie du PSG victime d’une cyberattaque ?

Hier, le PSG a informé ses abonnés qu’une cyberattaque avait visé son système de billetterie le 3 avril dernier, ciblant notamment des données d’identités.

Les supporters souhaitant se rendre au Parc des Princes pour assister à un match du PSG doivent passer par la billetterie en ligne du club de la capitale ou bien par la plateforme ticketplace. Avec la fin de saison excitante, avec notamment les quarts de finale de la Ligue des champions, les supporters parisiens se ruent sur la billetterie des Rouge & Bleu pour avoir des places. Hier, le PSG a envoyé un message à ceux qui avaient acheté des tickets pour leur expliquer que son système de billetterie avait été victime d’un acte malveillant le 3 avril dernier.

Des mesures de sécurité supplémentaires ont immédiatement été mises en œuvre

« Madame, Monsieur, le 3 avril dernier, la Direction des Systèmes d’Information du Paris Saint-Germain a été interpellée par des tentatives d’accès inhabituelles sur le système de billetterie du club. Nos équipes ont détecté une vulnérabilité qu’elles ont résolue en moins de 24 heures. À cet effet, des mesures de sécurité supplémentaires ont immédiatement été mises en œuvre, explique le PSG dans son communiqué dévoilé par Le Parisien. Le Paris Saint-Germain a notifié cette violation à la CNIL le 5 avril. Dans ce cadre, et conformément à la loi, le Paris Saint-Germain se doit d’informer les personnes susceptibles d’être affectées par cet acte malveillant. Tel est l’objet de la présente communication. En dépit des tentatives constatées, rien n’indique, à ce jour, que des données ont été extraites ou exploitées par un tiers malintentionné. La violation concerne les données d’identité : nom, prénom, adresse électronique et postale, numéro de mobile, date de naissance et statut du compte ainsi que les numéros d’IBAN concernés. » Pour ces derniers, le PSG indique que « seuls les trois derniers chiffres étaient lisibles. » Le club de la capitale conclut en expliquant qu’il « reste très vigilant sur les éventuels impacts en lien avec cet événement et assure avoir pris toutes les mesures pour y remédier. »