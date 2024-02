La clé du succès de Luis Enrique : son psy

Dans le monde du football, la présence d’un psychologue au sein du staff d’entraîneurs n’est pas monnaie courante. Pourtant, pour Luis Enrique, cette figure a toujours été cruciale. Depuis ses débuts en tant qu’entraîneur jusqu’à son actuel poste au Paris Saint-Germain, Joaquin Valdés Fonseca est son fidèle compagnon, son ami, son confident, et bien plus encore. Le Parisien nous explique cette relation.

Une complicité étroite entre les deux hommes

Depuis 2008, Valdés accompagne Enrique dans ses différentes aventures, que ce soit au Barça B, à la Roma, au Celta Vigo, au FC Barcelone ou encore en équipe nationale espagnole. Sa présence discrète mais essentielle dans les coulisses des clubs où Enrique a officié ne passe pas inaperçue. Son rôle en tant que psychologue du sport est rare dans le milieu du football professionnel, mais il est devenu indispensable pour Enrique.

Leur relation va bien au-delà du terrain de football. Valdés a été présent aux côtés d’Enrique dans les moments les plus difficiles, notamment lors du décès tragique de sa fille Xana en 2019. Leur amitié et leur collaboration professionnelle sont exceptionnelles, et leur complicité se ressent même en dehors du terrain.

À voir aussi : [MAJ] L’Emir ne compte pas faire de nouvelle proposition à Mbappé

Une présence aussi importante pour le PSG

Pour Enrique, l’importance d’avoir un psychologue dans son staff est évidente. Depuis ses années de joueur, il a toujours reconnu le rôle crucial de cette figure pour son bien-être et celui de ses joueurs. Valdés n’est pas seulement là pour aider les joueurs à surmonter leurs tracas personnels, mais aussi pour soutenir émotionnellement Enrique lui-même. Son expertise extra-sportive sur la gestion du groupe, la cohésion des personnalités et le soutien des dirigeants est inestimable.

Au PSG, Valdés continue d’être une présence constante et discrète. Il n’est pas seulement là pour les joueurs, mais aussi pour les membres du personnel, offrant conseils et soutien dans les moments difficiles. Son rôle dans le club parisien montre l’importance croissante de la psychologie et de la préparation mentale dans le monde du football de haut niveau.

En choisissant de travailler avec Enrique, le PSG a non seulement recruté un entraîneur de renom, mais aussi un allié précieux en la personne de Valdés. Dans un sport où la pression est constante et les attentes sont élevées, avoir un soutien psychologique peut faire toute la différence. En fin de compte, cette collaboration souligne l’importance de prendre en compte les aspects mentaux et émotionnels des joueurs pour assurer leur succès sur le terrain.