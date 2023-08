La concurrence s’intensifie dans le dossier Elye Wahi

Malgré les récents renforts d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos, le PSG cherche toujours à étoffer son attaque. Le nom d’Elye Wahi a, en ce sens, été associé au club de la capitale.

Avant que le mercato ne ferme ses portes, le PSG souhaiterait encore attirer trois recrues. Deux joueurs dans le secteur offensif et un milieu de terrain. Pour ce qui est du premier point, c’est Randal Kolo Muani qui fait office de priorité absolue. La piste menant au lyonnais Bradley Barcola reste, elle aussi, très sérieuse. Et iL y a quelques jours, on vous relayait également un intérêt supposé rouge et bleu pour un certain Elye Wahi. L’avant-centre montpelliérain de 21 ans sort d’un gros exercice en 2022-2023 avec 19 réalisations en Ligue 1.

Le RC Lens très intéressé par Elye Wahi

Rien d’étonnant donc à ce que l’espoir tricolore fasse saliver nombre de prétendants du vieux continent, dont le PSG donc. Mais la concurrence s’intensifie de jour en jour dans ce dossier. Car oui, après les avances de Chelsea, West Ham et l’Eintracht Francfort seraient venus aux renseignements. Les Allemand, qui pourraient perdre Randal Kolo Muani, ferait d’ailleurs un gros forcing en ce moment même. Et selon Foot Mercato, un nouveau candidat s’est manifesté. Il s’agit du RC Lens. Les Sangs et Ors cherchent toujours à remplacer Loïs Openda, et ils ne se montreraient apparemment nullement effrayés face aux exigences financières héraultaises, c’est-à-dire 30 à 35 millions d’euros. Reste à savoir si le PSG est, oui ou non, toujours intéressés par Elye Wahi.