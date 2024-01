La Coupe d’Asie au Qatar a débuté pour la Corée du Sud du Parisien Lee Kang-In ce lundi et l’entrée en matière des Tigres d’Asie s’est avérée très concluante. Vainqueurs 3 buts à 1 face au Bahreïn, les Coréens ont su compter sur une prestation XXL du numéro 19 du Paris Saint-Germain, auteur d’un magnifique doublé.

La Corée du Sud de Lee Kang-In a merveilleusement bien entamé sa Coupe d’Asie. Opposés au Bahreïn pour le compte de la première journée de phase de poules du groupe E, les Coréens se sont imposé 3 buts à 1. Les Tigres d’Asie prennent donc provisoirement la tête de leur groupe, grâce notamment à un magnifique Lee Kang-In. Le numéro 19 du Paris Saint-Germain, aligné sur l’aile droite, a réalisé un match abouti et a porté l’attaque coréenne, avec un doublé qui a su satisfaire le public du stade Jassim-bin-Hamad de Doha.

🚨 Le bijou de Lee Kang-in qui permet à la Corée du Sud de mener 2-1 contre le Bahreïn ! Quelle patte gauche du joueur parisien ☄️🇰🇷pic.twitter.com/nbpc3tpHOS — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 15, 2024

Un début très réussi pour la Corée du Sud de Lee Kang-In, alors que le Bahreïn avait réduit l’écart en début de deuxième mi-temps, avant que le joueur formé à Valence ne vienne dynamiter la défense adverse et libérer les siens d’une frappe enroulée surpuissante depuis le côté droit pour reprendre les devants. Une dizaine de minutes plus tard, le natif d’Incheon est venu mystifier son vis-à-vis, avec un crochet digne de son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé, avant de conclure pour faire le break. Hormis ces deux bijoux, Lee Kang-In a été un élément clé de l’attaque coréenne, toujours présent sur les bons coups et à l’origine de beaucoup de situations grâce à qualité de passe bien connue désormais des supporters parisiens.

🚨 Le FESTIVAL de Lee Kang-in qui inscrit un doublé ! Petit crochet qui élimine le défenseur et belle petite frappe croisé qui permet à la Corée du Sud de mener 3-1 🔥🇰🇷 pic.twitter.com/L200Ym14x8 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 15, 2024

Prochain rendez-vous pour Lee Kang-In et les siens, la 2e journée de la phase de poules de cette Coupe d’Asie, face à la Jordanie, le samedi 20 janvier prochain, à 12h30, au Al-Thumama Stadium.