La date de la 32e cérémonie des Trophées UNFP dévoilée

Les Trophées UNFP du football donnent rendez-vous pour une 32e cérémonie au cours de laquelle le PSG devrait être on ne peut plus représenté. La date de l’évènement a été aménagé en raison des parcours européens du club de la capitale et de l’Olympique de Marseille.

Sur ses réseaux officiels, l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), annonce que les parcours européens de l’Olympique de Marseille en Europa League et du PSG en Ligue des Champions, ont un impact sur l’organisation de la 32e cérémonie des Trophées UNFP. En effet, cette dernière se tiendra exceptionnellement, un lundi. C’est dans ce contexte que le lundi 13 mai prochain, au Pavillon d’Armenonville de Paris, le football français devrait se réunir. L’occasion pour Kylian Mbappé de concourir pour son cinquième titre consécutif de meilleur joueur du championnat de France, de voir qui succèdera à Nuno Mendes pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1, ou encore de voir Luis Enrique remporter un potentiel titre de meilleur entraîneur pour sa première saison en France. Outre les gardiens de buts, les féminines, le Trophée Just Fontaine (plus beaux buts de L1 & L2), le meilleur français à l’étranger ou encore les arbitres, cette année, l’UNFP précise sur son site officiel : « Un Trophée d’honneur sera aussi attribué et servira de pont entre cette cérémonie et l’événement sportif de l’année en France et dans le monde, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris« .