La famille de Lavezzi sort du silence après l’incident

Il y a quelques jours, Ezequiel Lavezzi a été hospitalisé pour une blessure à l’abdomen et une fracture à la clavicule. La première version concernant la cause de cet accident a été démentie par sa famille et la presse argentine.

La famille de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a rassuré sur son état de santé. « Pour tous ceux qui se sont inquiétés de la santé de mon frère, je tiens à vous remercier et à vous dire que ‘Pocho’ se porte bien et se remet de cet incident domestique. Merci », a écrit son frère Diego Lavezzi, dans une publication Instagram.

« Arrêtez d’inventer des versions »

Depuis que l’on sait que ‘Pocho’ est hospitalisé, plusieurs rumeurs ont circulé sur les réseaux. « Arrêtez d’inventer des versions, parce qu’il y a une famille derrière », a expliqué son fils, Thomas Lavezzi. Il avait été annoncé que l’ancien attaquant avait été poignardé après une dispute, en particulier lors d’une confrontation avec son frère Diego Lavezzi. Cette version a été balayée par ses proches et notamment par la presse argentine qui fait état d’une autre version. « Les premiers éléments de l’enquête menée par la police font état d’une chute lors d’une fête à Punta del Este (Uruguay). Le dossier ne mentionne pas de blessure par objet tranchant », peut-on lire.

⚠️📲 LA HISTORIA QUE SUBIÓ EL HIJO DE LAVEZZI pic.twitter.com/VfgUCl7XZV — Diario Olé (@DiarioOle) December 21, 2023

