Si elle est déjà qualifiée pour l’Euro 2024, l’équipe de France affronte ce samedi soir Gibraltar pour s’assurer une place dans les têtes de séries lors du tirage au sort de la compétition. Deux joueurs du PSG, Warren Zaïre-Emery et Kylian Mbappé étaient titulaires. Ils ont participé à la plus large victoire de l’histoire de Bleus (14-0) avec un triplé de but et de passe décisive pour Mbappé, un but et une blessure malheureusement pour Zaïre-Emery et une réalisation d’Ousmane Dembélé.

Ce samedi soir, pas de match du PSG mais une rencontre de l’équipe de France. Déjà qualifiée pour l’Euro 2024, La France doit encore jouer deux matches des Éliminatoires à la compétition. Malgré la qualification, ces matches ne sont pas sans enjeux. Les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent en effet encore assurer leur place dans les six têtes de séries lors du tirage au sort de l’Euro 2024. Pour sa première rencontre, contre Gibraltar, Didier Deschamps avait décidé de titulariser deux des cinq joueurs du PSG qu’il a convoqué. Sans surprise, Kylian Mbappé est titulaire en attaque. Annoncée depuis plusieurs jours, la titularisation de Warren Zaïre-Emery est effective. Le titi du PSG devient donc le plus jeune international français depuis 1914.

Mbappé impliqué sur six buts

Ce soir, cela a été une formalité pour l’équipe de France. Les joueurs de Didier Deschamps se sont offert un récital offensif avec 14 buts. Ils s’offrent la plus large victoire de l’histoire des Bleus. Kylian Mbappé, qui a disputé toute la rencontre, a marqué trois buts (30e (sp), 74e, 82e), dont un lob de 40 mètres. Il est désormais à 46 buts en 74 sélections et son 300e but en carrière, club et sélection confondues. Il devient ainsi le seul troisième meilleur buteur de la France derrière Olivier Giroud (56) et Thierry Henry (51). Il s’est également offert un triplé de passe décisive.

Ousmane Dembélé ouvre son compteur but

Titulaire pour sa première sélection, Warren Zaïre-Emery a marqué son premier but avec les Bleus (16e). Mais sur l’action du but, le titi du PSG s’est fait violemment écraser la cheville et a dû sortir du terrain. Il passe actuellement des examens pour connaître la gravité de sa blessure. À l’issue de la rencontre, Didier Deschamps a donné des nouvelles rassurantes concernant le titi. « C’est une soirée parfaite… sauf pour la blessure de Warren. Heureusement ce n’est pas très grave, ça aurait pu être plus grave. Les examens sont rassurants. Il n’y a pas de fracture mais il a une bonne grosse entorse. » Entré en jeu à la 66e minute, Ousmane Dembélé a aussi marqué (73e). À droite, dans la surface de réparation, le numéro 10 du PSG , bien trouvé par Jonathan Clauss, se joue de la défense adverse. Le Parisien frappe ensuite du pied droit et marque. Son ballon vient se loger dans le petit filet opposé. Ethan Santos, qui a commis la grosse faute sur WZE et été expulsé, avait ouvert le score contre son camp. Les autres buteurs français sont Marcus Thuram (4e), Jonathan Clauss (34e), Kingsley Coman (36e, 65e), Youssouf Fofana (37e), Adrien Rabiot (63e) et Olivier Giroud (89e, 91e).