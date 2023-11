France / Gibraltar : Warren Zaïre-Emery titulaire !

A l’occasion de la trêve internationale, l’Equipe de France joue son premier match ce samedi soir face à Gibraltar (20h45 sur TF1). Si la qualification est déjà acquise, la rencontre garde tout de même son intérêt, au moins sur le plan individuel, notamment pour la première titularisation de Warren Zaïre-Emery.

Dans le groupe B de ces qualifications à l’Euro 2024, l’Equipe de France domine ses concurrents avec 18 points en 6 rencontres disputées. En face, Gibraltar, sans grande surprise, n’a pas inscrit le moindre point, ni même le moindre but. Autrement dit, ce soir à l’Allianz Riviera de Nice, c’est le choc des extrêmes. Un match qui sur le plan sportif n’aura guère d’intérêt pour une Equipe de France qui a d’ores et déjà validé son billet pour l’Euro 2024. Cependant, tous les yeux seront tout de même rivés vers la Cote d’Azur ce samedi soir. En effet, la première convocation, la première sélection et la première titularisation de Warren Zaïre-Emery fait office d’attraction des Bleus en ce mois de novembre 2023. Le titi parisien devrait débuter la rencontre aux côtés d’un autre titi parisien : Adrien Rabiot. Avec son numéro 8 floqué dans le dos, le milieu de terrain du PSG de 17 ans deviendra ce soir à 20h45 le plus jeune joueur de l’histoire de l’Equipe de France. Par ailleurs et sans grande surprise, Kyilan Mbappé sera titulaire sur le front de l’attaque, avec le brassard de capitaine.

🚨 BREAKING : Warren Zaire-Emery est titulaire et va devenir le plus jeune international français de l'histoire ✨🇫🇷

