Placé en garde à vue ce matin à Nice, Christophe Galtier, ainsi que son fils John Valovic, comparaissent pour l’affaire de discrimination à l’OGC Nice en 2021. Alors que le coach français était en pleine négociations avec le Paris Saint-Germain pour les détails de son licenciement, cette affaire pourrait retarder le calendrier d’officialisations du club de la capitale.

Comme le rapportait RMC Sport ce matin, Christophe Galtier et son fils John Valovic ont été placé en garde à vue à Nice depuis 8h45. Les deux hommes seraient entendu par la police judiciaire niçoise d’après le procureur de la République des Alpes Maritimes, dans le cadre des accusations de discriminations lors du passage à l’OGC Nice de l’actuel coach du Paris Saint-Germain. Des allégations portées par le directeur sportif du club azuréen de l’époque, Julien Fournier. Des perquisitions avaient été menées par les forces de l’ordre en avril dernier au siège social des Aiglons, afin de mettre la main sur d’éventuels mails incriminants Christophe Galtier. Ce dernier serait accompagné de son avocat, Olivier Martin, à la PJ de Nice, afin de défendre sa position face aux accusations de racisme à l’encontre de joueurs « noirs et musulmans » dans l’effectif du Gym lors de la saison 2021/2022. Si Galtier n’est entendu qu’aujourd’hui par la police, alors que l’affaire date de 2 mois, c’est que les autorités ont du entendre beaucoup de personnes liées à l’environnement de l’OGC Nice, et que le coach français, principal intéressé, doit être entendu en dernier dans la logique de l’enquête.

Du retard pour Luis Enrique ?

Alors que l’enquête porte sur des « discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion« , RMC Sport indique que le club de la capitale serait surpris par l’annonce de la garde à vue de son entraineur. Les négociations pour le licenciement de l’entraîneur parisien qui a remporté le onzième titre de champion de France dans l’histoire du PSG sont toujours en cours. Cette garde à vue devrait donc retarder l’échéance d’un accord entre les deux partis. En parallèle le Paris Saint-Germain négocie la venue du remplaçant de Christophe Galtier, l’Espagnol Luis Enrique. Mais tant que l’actuel coach n’est pas officiellement licencié, le club de la capitale ne peut acter la signature du nouvel entraineur, de fait l’officialisation de la venue de Lucho pourrait être retardée de quelques jours.