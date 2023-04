Depuis ce mardi soir, Christophe Galtier est dans la tourmente. L’entraîneur du PSG est accusé d’avoir eu des propos et un comportement jugés racistes envers certains de ses anciens joueurs du côté de l’OGC Nice. Et l’affaire s’accélère ce vendredi.

L’affaire concernant Christophe Galtier a pris une nouvelle dimension ce vendredi en fin de matinée. En effet, selon les informations de Nice-Matin, des perquisitions sont actuellement en cours au siège de l’OGC Nice, « dans le cadre d’une procédure pour des faits présumés de ‘discrimination au travail’ suite aux révélations sur les propos racistes qu’aurait tenu l’ancien entraîneur du Gym Christophe Galtier. »

L’objectif ? Mettre la main sur les mails incriminants Galtier

En effet, le Procureur de la République de Nice a confirmé des investigations policières suite à des faits présumés de « discrimination au travail se référant à l’appartenance à une prétendue race ou religion. » Ces perquisitions au siège de l’OGC Nice auraient pour but de mettre la main sur les échanges de mails incriminants Christophe Galtier. « Le parquet de Nice explique être à l’initiative de cette ouverture d’enquête et ne pas avoir attendu une éventuelle plainte pour saisir dès jeudi la police judiciaire », précise Nice-Matin. Pour rappel, le coach parisien a décidé de contre-attaquer en portant plainte contre Julien Fournier, Romain Molina et Daniel Riolo, pour diffamation et risque causé à autrui. Présent en conférence de presse aujourd’hui à 13h, le coach parisien sera très certainement questionné sur cette affaire en cours.