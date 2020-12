L’arrivée annoncée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ouvre la voie aux projections en Italie, dans la presse. Encore un peu plus ce dimanche. Toujours la même histoire : un troc de joueurs entre Paris et l’Inter Milan. Le Danois Christian Eriksen rejoindrait son ancien coach dans son nouveau club, et Leandro Paredes ferait le chemin inverse, de Paris vers Milan. C’est ce qu’on trouve dans le Corriere dello Sport mais aussi dans La Gazzetta Sportiva où on pense à un échange par des prêts.

Dans la version dominicale de La Gazzetta dello Sport, on estime donc que Mauricio Pochettino pourrait être rejoint au PSG par Christian Eriksen, les deux hommes s’étant bien accordés chez les Spurs. En contrepartie, Leandro Paredes irait rejoindre les Nerazzurri dirigés par Antonio Conte. Le tout avec des prêts, pour des raisons fiscales… “Eriksen bénéficie de la réduction d’impôt de ceux qui s’engagent à établir leur résidence fiscale en Italie pendant au moins deux ans. S’il partait maintenant, l’Inter perdrait donc ces avantages et les impôts sur les salaires seraient doublés (il passerait de 10M€ à 15M€ de salaire brut par an). C’est pourquoi l’idée de le céder uniquement en prêt est bonne pour Marotta, car s’il revenait en juin, il ne perdrait pas l’année fiscale italienne. Dans tous les cas, Paredes demanderait également une réduction d’impôt, étant donné qu’il est absent d’Italie depuis plus de trois ans. Il a également droit à cet avantage fiscal. Mais nous en sommes encore aux préambules, étant donné que Leonardo, à ce stade, doit encore défaire d’autres nœuds, ceux liés à la transition entre Tuchel et Pochettino. Il y aura des contacts avec la nouvelle année. Mais n’oublions pas les excellentes relations entre les deux clubs.”