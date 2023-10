La grosse performance de Kang-In Lee avec la Corée du Sud

A l’occasion de cette trêve internationale, la Corée du Sud disputera deux rencontres amicales. La première s’est joué aujourd’hui face à la Tunisie, l’occasion pour Kang-In Lee de continuer à retrouver e rythme de la compétition.

La première rencontre de cette trêve internationale pour la Corée du Sud s’est tenue ce vendredi au Seoul World Cup Stadium de Seoul. Après la victoire aux Jeux Asiatiques, Kang-In Lee a profité de ce match amical afin de poursuivre sur le chemin de son retour à la compétition. Ce dernier semble on ne peut plus réussi. En effet, avec ses coéquipiers, le numéro 19 du PSG l’a emporté face à la Tunisie sur le score de 4 buts à 0. Le joueur du Paris Saint-Germain a inscrit un doublé, dont un magnifique coup franc. Après avoir eu un temps de jeu géré au cours des Jeux Asiatiques, Kang-In Lee a joué aujourd’hui face aux Aigles de Carthage 90 minutes, en ayant cédé sa place dans les derniers instants de la rencontre à Moon Seon-Min. C’est dans une position de meneur de jeu au cœur d’un 4-2-3-1 que le Parisien a évolué. Après avoir été touché musculairement au début du mois de septembre, Kang-In Lee devrait donc retrouver le Campus PSG après cette trêve internationale, ainsi que la compétition sous les ordres de Luis Enrique. Avec son premier titre en sélection nationale et ses deux premiers buts, la confiance devrait être au rendez-vous pour la recrue estivale du Paris Saint-Germain.

En attendant, le sud-Coréen du PSG affrontera le Vietnam avec sa sélection nationale ce mardi 17 octobre (13H en France) à l’occasion du deuxième match amical de cette trêve internationale. Il sera intéressant de voir le temps de jeu dont Kang-In Lee bénéficiera, afin d’observer à quel stade le meneur de jeu en est vis-à-vis de sa blessure musculaire et de sa reprise.