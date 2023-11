La Juventus passe la vitesse supérieure pour Fabian Ruiz

Estimant ne pas avoir assez de temps de jeu, Fabian Ruiz pense déjà à quitter le PSG. Parmi les différentes options, la Juventus accélère pour signer le milieu de terrain dès cet hiver.

Le temps passe et Fabian Ruiz n’arrive toujours pas à convaincre. Avec cinq petites titularisations en championnat et une heure de jeu cumulé sur les quatre matchs de Ligue des Champions, l’Espagnol peine à gratter des minutes. Une situation qui ne lui convient pas au milieu de terrain qui penserait à quitter la capitale lors de la période de transfert hivernale. Si les dernières rumeurs envoyait le joueur de 27 ans en Espagne, du côté du FC Barcelone ou de l’Atletico Madrid, une piste en Italie se confirme.

Après une saison et demie de son départ du Napoli, Fabian Ruiz se rapprocherait effectivement d’un retour en Italie. Selon les dernières informations du journaliste de La Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira, la Juventus, aussi intéressée depuis plusieurs semaines, pousserait pour conclure le dossier cet hiver. Si aucune discussion n’a encore été ouverte avec le Paris Saint-Germain, l’agent de l’Espagnol a été aperçu à Turin cette semaine. Le milieu de terrain semble bien mieux convenir aux plans de jeu de Massimiliano Allegri que ceux de Luis Enrique.

