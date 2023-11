La rencontre entre l’Argentine et l’Uruguay a été rythmé par un accrochage très provocateur entre Manuel Ugarte et Rodrigo De Paul qui fait réagir.

Alors que l’Uruguay a battu l’Argentine (2-0) dans la nuit, la presse titre la rencontre sur la provocation de Manuel Ugarte sur un Argentin. Lors d’un accrochage avec Lionel Messi, le milieu de terrain du PSG s’est retrouvé confronté avec Rodrigo De Paul. Un comportement sur-protecteur que l’Uruguayen n’a pas manqué de faire remarquer au joueur de l’Atlético de Madrid. Le Parisien a alors lancé un « Suceur de Messi », accompagné d’un geste explicite vers son adversaire. Un geste que minimise Manuel Ugarte après la rencontre : « Ah, ce sont des choses du jeu qui restent sur le terrain. Maintenant, profitons de la victoire. »

Un geste qui fait réagir

Un geste tout aussi acceptable pour le principal concerné, Rodrigo De Paul : « C’est une connerie. Ça reste sur le terrain, il ne s’est rien passé. J’aime parler de football. L’Uruguay a fait mieux et maintenant nous devons nous relever et jouer un grand match au Brésil. Parfois, le football est injuste. Nous devons nous occuper de tout que nous avons gagné et obtenu, tout le respect que nous avons gagné pendant cette période. Cela se fait sur le terrain et rien de plus », a déclaré le milieu après le match. Mais du côté de Lionel Messi, ces propos ne passent pas du tout. L’ancien Parisien explique que ce comportement est inacceptable : « Je préfère ne pas dire ce que je pense. Les jeunes doivent apprendre le respect des anciens. Ce classique a toujours été intense, dur, mais toujours avec beaucoup de respect. Il faut qu’ils apprennent un peu. »