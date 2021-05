La LFP dévoile le nouveau ballon de la saison 2021-2022

À partir de la saison 2022-2023, la Ligue 1 changera d’équipementier ballon en passant d’Uhlsport à Kipsta, la marque de football de Décathlon. La marque allemande fournira donc encore la Ligue 1 lors de la prochaine saison. Et ce vendredi, la LFP a dévoilé le nouveau ballon qu’utiliseront les joueurs du championnat de France. Un ballon qui ne change pas beaucoup par rapport à celui du début de saison 2020-2021. À dominante jaune, il abordera aussi du “bleu marine et du rouge fluo synonyme de fraîcheur, de confiance et d’énergie”, assure la LFP dans son communiqué de présentation. Un ballon qui sera entériné lors de la première journée qui se déroulera entre le 6 et le 8 août.

Ballon de début de saison 2020-2021