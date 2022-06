La Liga veut l’abrogation du contrat de Mbappé avec le PSG

Pendant des mois, Kylian Mbappé a fait languir les supporters du monde entier, mais surtout ceux du PSG et du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin, il a longtemps hésité entre une prolongation de contrat avec les Rouge & Bleu ou un départ chez les Merengue. Le 21 mai, en marge du dernier match de la saison 2021-2022, il a officialisé son choix de prolonger avec le club de la capitale. Une décision qui a du mal a passé du côté de l’Espagne. À chaque interview d’un membre du récent champion d’Europe, la question sur le feuilleton Mbappé est posée.

Remise en cause de la légalité du contrat de Mbappé

Du côté de LaLiga, et de son fantasque président – Javier Tebas – qui a fait du PSG son sujet de prédilection, on a décidé de passer à l’action. Depuis plusieurs semaines, le dirigeant espagnol expliquait qu’il allait porter plainte contre le PSG – et Manchester City – pour non-respect du fair-play financier. Il est passé à l’acte cette semaine. Dans une conférence de presse ce vendredi, Juan Branco, avocat franco-espagnol, choisi par la Liga pour représenter ses intérêts sur le sol français et européen, a détaillé les différentes procédures souhaitées par la Liga, qui débuteront « dès la semaine prochaine« , rapporte Le Parisien. La raison de ce choix, la remise en cause de la légalité du contrat de Kylian Mbappé. Pour eux, la LFP n’aurait jamais dû valider ce contrat. « La DNCG aurait dû constater l’infraction du PSG aux règles du fair-play financier à l’échelle nationale mais aussi européenne« , a indiqué Juan Branco qui a expliqué que la première action de laLiga concernera « l’abrogation des décisions d’homologation prises par la LFP relatives à tout contrat signé par le PSG postérieur au 25 juin 2021. »