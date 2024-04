Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit la lanterne rouge, le Clermont Foot. Ce samedi soir (21h sur Canal +), les hommes de Luis Enrique auront certainement une partie à disputer avec une autre en tête … . Le technicien espagnol s’est rendu en conférence de presse afin d’évoquer tout cela.

La période intense

« C’est une période très intense en ce moment avec l’enchaînement des matchs. Ce ne sont pas des matchs faciles. On se prépare à souffrir (contre Clermont ; Ndlr). On a un plan global, on regarde pas match par match, mais plutôt les deux, trois prochains matchs ».

Les louanges pour Gonçalo Ramos

« Si je dois vous parler de Gonçalo Ramos, je peux dire qu’il a une ambition sans faille. Je suis très content de l’avoir dans mon effectif, il est toujours prêt à aider l’équipe qu’importe sa position. Il mériterait plus de temps de jeu. Mais c’est un club de très haut niveau. Les joueurs se partagent le temps de jeu. Très content de l’avoir dans l’effectif ».

La gestion des joueurs

« Avant de préparer la saison, on analyse le calendrier. Il y a beaucoup de variables : le temps de jeu, les joueurs appelés en sélection … . On ajuste en fonction de tout ça. Cette prévision est toujours adaptable. Le plus important tout de suite c’est de jouer et gagner encore des matchs parce qu’on n’a pas encore gagné la Ligue 1. On doit être en bonne position pour gagner tous les matchs. Je ne veux pas que les joueurs pensent à Barcelone, mais à Clermont« .

La compo face au FC Barcelone

« Je sais qui va jouer demain contre Clermont car je viens de voir le dernier entraînement. Pour Barcelone, je ne sais pas. On va voir. Je fais confiance aux 23 joueurs ».

A propos de son staff médical

« Le football de haut niveau implique un risque très haut de blessure. L’important est d’avoir un bon service médical pour que les joueurs récupèrent vite. On a des spécialistes. La prévention est importante. C’est évident qu’on travaille tous en équipe autour d’une même équipe. On a aussi un département alimentation. C’est un sport où il y a des blessures. Il faut prévenir, puis guérir. On peut toujours s’améliorer ».

Qui pour remplacer Hakimi face au FC Barcelone ?

« On peut s’attendre à tout … de façon pensée et concertée avec mon staff. Je veux voir une version du PSG ambitieuse demain. On veut gagner la Ligue 1 et transmettre une idée claire de jeu« .

Qu’apporte Ousmane Dembélé dans le cœur du jeu ?

« Dembélé est un joueur qui fait la différence dans le cœur du jeu, sur les côtés… L’important c’est savoir où sont les espaces. J’ai cette idée forte que quand il y a de l’espace au cœur du jeu, on peut le rapprocher au cœur du jeu. Il peut marquer des buts ».

Luis Enrique sur Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery

« Barcola ? Il était à l’entraînement, il se sent bien. J’observe et regarde. Il doit se préparer. Je suis content de son retour […] Zaïre-Emery latéral droit ? Son rôle est différent en défense. Mais il a les capacités pour pouvoir jouer aux deux postes, comme Carlos Soler, Marquinhos qui peut être aussi latéral. J’ai beaucoup d’options ».

Le statut de titulaire pour Luis Enrique

« Je n’ai jamais eu une équipe avec 12-13 titulaires. J’ai toujours fait autrement. Le joueur doit se sentir impliqué. Si quelqu’un est meilleur que toi, il joue ».

L’exemplarité de Marquinhos

« En plus d’être le capitaine, le référent sur et en dehors du terrain, il est impliqué comme s’il était un jeune joueur. Il a la vocation de s’améliorer, il veut toujours s’améliorer. Il reflète à la perfection cette mentalité. On connaît le joueur. Il est capable d’aider ».

Kylian Mbappé le meilleur joueur du monde ?

« Si on considère les chiffres, vous avez votre réponse ».

La saison du PSG déjà une réussite ?

« Je vais prendre une métaphore de l’école. Il faut attendre le bulletin final en juin. Tout se passe bien mais il peut y avoir un problème à n’importe quel moment. On a plusieurs compétitions. On est là où on veut être. Mais les résultats tomberont le 2 juin ».

« Ma maison c’est Paris »

« Je suis de Gijon, je suis espagnol, mon accent me trahit. Mais ma maison, mon club, c’est Paris. Je vis le moment présent. Ma vie actuellement, c’est Paris. Je veux donner le maximum à ce club. Mais je suis de Gijon, des Asturies ».