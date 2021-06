La Ligue 1 passera officiellement à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024 (RMC)

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, la Ligue 1 à 18 clubs verra le jour dans quelques saisons. Via son site internet, RMC Sport a indiqué que ce changement est désormais officiel et qu’il entrera en vigueur à partir de la saison 2023-2024. Une information également confirmée par Le Parisien. “Ce changement a reçu 98 % des votes ce jeudi après le conseil d’administration et l’assemblée générale de la LFP. Seul le FC Metz a voté contre ce changement de format”, indique le média sportif. Un changement qui concernera également la Ligue 2. Pour mettre en place ce nouveau format, “il y aura donc 4 descentes en Ligue 2 à l’issue de la saison 2022-23 pour 2 montées. Tout comme entre la Ligue 2 et le National.”