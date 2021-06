On se dirige vers une Ligue 1 à 18 à partir de 2023-2024

C’est un serpent de mer qui suit la Ligue 1 depuis plusieurs années, passer de 20 clubs à 18. Et ce serpent de mer pourrait voir le jour à partir de la saison 2023-2024. Ce mercredi, après des débats animés, le collège de L1 a accepté cette réduction de nombre de clubs à partir de la saison 2023-2024 rapporte l’Equipe. “Dans le détail, il y aura quatre descentes en Ligue 2 et deux montées en Ligue 1 au terme de la saison 2022-2023 pour arriver à ce chiffre de 18 clubs en Ligue 1.” Il faut maintenant attendre la validation de l’assemblée générale de la LFP – qui se réunira demain – pour voir cette proposition devenir officielle. “Mais on peut d’ores et déjà imaginer que l’assemblée générale de la Ligue va adopter à une large majorité le passage de 20 à 18 clubs en L1 en 2023-2024“, conclut l’equipe.fr.