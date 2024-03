Recruté cet hiver contre 20M€, Lucas Beraldo est souvent utilisé par Luis Enrique et monte clairement en puissance dans son rôle de défenseur central.

Lucas Beraldo vit un rêve éveillé en ce début d’année 2024. Transféré au PSG le 1er janvier dernier contre une somme de 20M€ en provenance de São Paulo, le défenseur brésilien de 20 ans a rapidement pris une place importante dans le onze de départ de Luis Enrique, profitant notamment des blessures longue durée de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe. Utilisé à quelques reprises au poste de latéral gauche, le défenseur central de formation a affiché des difficultés dans un rôle qui n’était pas le sien tout en découvrant un nouveau pays et championnat. Mais au fil des matches, le futur international brésilien est monté en puissance et a surtout réussi à montrer ses qualités lorsqu’il était aligné en charnière centrale.

Lucas Beraldo plus à l’aise en défense centrale

Et cette montée en puissance se confirme dans les chiffres comme le rapporte le compte X de Data Foot. Lors de ses deux dernières rencontres disputées (Stade Rennais et AS Monaco), Lucas Beraldo a disputé l’intégralité de ces matches au poste de défenseur central. Et les chiffres sont plutôt prometteurs pour le numéro 35 des Rouge & Bleu. Lors de ces deux matches, il a réalisé 59 passes vers l’avant, l’une de ses qualités premières. Avec une seule faute commise sur ces deux dernières rencontres de Ligue 1, Lucas Beraldo a surtout été présent dans l’engagement physique avec 10 duels défensifs sur 13 remportés et 4 duels aériens sur 5.

Surtout, l’ancien de São Paulo a une très bonne lecture de jeu avec 27 récupérations de balle et 15 interceptions. De belles statistiques qui prouve que le joueur de 20 ans se sent de plus en plus à l’aise sur le terrain. Depuis son arrivée, le futur international brésilien a disputé 11 rencontres dont 9 dans la peau d’un titulaire (810 minutes). Il devra désormais confirmer cette montée en puissance, et peut-être face à la Real Sociedad surtout avec les incertitudes autour des présences de Danilo Pereira et Marquinhos.