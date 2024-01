Pour le compte des 16e de finale de Coupe de France, le PSG affronte l’US Orléans ce samedi (20h45 sur BeIN Sports). En amont du déplacement sur la pelouse du Stade de la Source, Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes présents en conférence de presse d’avant-match.

La série de clean-sheets (PSG TV)

« Ce n’est pas un thème pour le gardien mais pour toute l’équipe. Il y a 11 défenseurs et 11 attaquants« .

La rotation en fonction de l’état de la pelouse

« C’est une situation étrange et très différente. Si toutes les circonstances étaient normales, ça serait l’occasion de faire une rotation mais en raison du terrain notamment, je vais décider de qui va jouer après avoir vu l’état du terrain. On ne va pas prendre de risques. Il y a beaucoup de changements possibles« .

Les surprises en Coupe de France

« On a analysé une équipe qui joue deux divisions en-dessous de nous. C’est une équipe pro, ils ont été capables de passer les tours en Coupe de France même s’ils sont en difficulté en championnat. C’est différent de ce qu’on a rencontré contre Revel. C’est une compétition dangereuse pour les favoris. On va y aller avec tout notre effectif disponible« .

Le virus viral de Gonçalo Ramos

« La réalité c’est qu’il a perdu du poids, c’est vrai, je ne sais pas combien. On pouvait le voir, avec ce que ça implique. Cela fait des semaines qu’il est en bien. Mes décisions sont claires, ce que je peux dire c’est que c’est un attaquant de haut niveau comme Kolo Muani. Je suis très content des deux, j’espère que ce sont le présent et le futur du club. Il y aura des moments où ils joueront moins, comme dans toutes les saisons« .

A propos de Carlos Soler

« Quand je vois un joueur capable de bien jouer et de comprendre quelles situations vous devez contrôler, c’est très intéressant. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le faire au milieu de terrain. Carlos Soler est l’un de ces joueurs, je sais que tous préfèrent jouer à un poste spécifique. C’est un joueur de haut niveau, je l’ai emmené à la Coupe du Monde où il y a 23 joueurs de niveau mondial. Il peut encore s’améliorer, c’est ce que j’attends de lui« .

Luis Enrique loue Bradley Barcola

« J’ai toujours bien parlé de Barcola, même quand il ne marquait pas ou il était critiqué. On connaît le football, il y a des excès. Nous voulons une ligne stable, ce n’était pas le pire joueur après Newcastle et ce n’est pas non plus le meilleur actuellement. Il a une grosse marge de progression« .

Les préoccupations sur la pelouse du Stade de la Source

« C’est la seule chose qui me préoccupe vraiment au-delà de la compétition. Je suis préoccupé par la santé des joueurs, les miens comme ceux d’Orléans. Quelqu’un doit être responsable de la pelouse. La pelouse était nulle quand on y a joué l’été dernier. Il y a un risque pour l’intégrité des joueurs« .

La philosophie de jeu de Luis Enrique

« Comme le reste des entraîneurs, nous voulons toujours voir nos idées sur le terrain mais c’est impossible. C’est incontrôlable. Dans des phases du match, on peut essayer mais souvent ça ne l’est pas. Je peux avoir beaucoup d’exigence car il faut vivre comme si c’était le dernier jour de votre vie. Nous voulons gagner tous les titres. Il faut vivre pour votre métier« .