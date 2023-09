Nouveau joueur du PSG depuis cet été, Marco Asensio connaît des débuts plutôt intéressants. Celui-ci s’est d’ailleurs confié sur son adaptation au sein de la capitale hexagonale.

Il a fait partie des toutes premières recrues de ce mercato estival. Marco Asensio a posé ses valises au Paris Saint-Germain cet été, lui qui était libre comme l’air consécutivement à sa fin de contrat avec le Real Madrid. L’international ibère a d’ailleurs inscrit son premier but samedi dernier d’une superbe frappe du gauche. C’était face au RC Lens au Parc des Princes (3-1, 3ème journée de Ligue 1). Pour beIN SPORTS, l’ancien madrilène s’est confié sur cette arrivée, son adaptation ou le jeu prôné par son entraîneur.

À voir aussi : Équipe de France – Décision attendue ce ludni pour Randal Kolo Muani

🚨Le mercato parisien est TERMINÉ !



Coach :

🇪🇸Luis Enrique



Défenseurs :

🇪🇸Tenas

🇸🇰Skriniar

🇫🇷Hernandez



Milieux :

🇮🇹Ndour

🇺🇾Ugarte

🇳🇱X.Simons (prêté)

🇰🇷Lee



Attaquants :

🇪🇸Asensio

🇵🇹G.Ramos

🇫🇷Dembélé

🇫🇷Barcola

🇫🇷Kolo-Muani



🤔Quelle note /10 pour ce mercato ⁉️ — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 1, 2023

Marco Asensio, un joueur heureux

Marco Asensio s’est d’abord confié sur le jeu offensif pratiqué depuis son arrivée. Ce qui n’est clairement pas pour lui déplaire, bien au contraire. « C’est un entraîneur qui veut qu’on ait le ballon, qu’on le récupère absolument lorsqu’on ne l’a pas, avec une pression forte, très haute dans le camp adverse, décrypte-t-il. C’est très intense pour nous. C’est un entraîneur qui exige beaucoup de ses joueurs. Mais quand on voit le groupe, on colle à sa vision de jeu. Un jeu offensif, basé sur la possession. On veut tout le temps attaquer. »

À voir aussi : on connaît le calendrier du PSG en Ligue des Champions

Concernant son poste sur le terrain, Marco Asensio explique : « Je joue où me place le coach. Dans l’axe, je me sens très bien. Avec des ailiers très hauts, je peux redescendre chercher le ballon. J’aime participer au jeu de l’équipe. Que ce soit à droite, devant mon milieu, je me place où je me sens le plus à l’aise, mais j’aime redescendre pour recevoir le ballon. Lancer des contres, aider l’équipe à sortir de la pression. C’est une bonne position pour moi. »

Enfin, Marco Asensio a également évoqué son adaptation à la vie parisienne. Une adaptation qu’il admet délicate. Mais, aujourd’hui, il se sent parfaitement bien. « Il fallait se poser et trouver une nouvelle maison avec ma femme. On ne connaissait personne et la langue était nouvelle. Cela a été un peu compliqué au début. Mais maintenant on est bien installés, très heureux. Les gens nous ont bien accueilli et cela m’a aidé à m’adapter rapidement. »