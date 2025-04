La popularité du PSG ne cesse de grimper en France

Le PSG réalise une très belle saison lors de cet exercice 2024-2025. Souvent critiqué par les observateurs du football, la côte d’amour du club de la capitale monte chez les Français.

Le PSG est l’un des meilleurs clubs d’Europe depuis plusieurs années. Cette saison, il a décidé de se passer de stars pour se concentrer sur un groupe avec des jeunes joueurs prometteurs. Ses performances sur le terrain, dont celles contre Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ont changé les mentalités des Français et des suiveurs du foot. Dans un sondage Odoxa pour Winamax et RTL*, 67 % des amateurs de football et 46 % des Français ont une bonne opinion du PSG.

Des chiffres jamais vus depuis plusieurs années

Chez les amateurs de football, le pourcentage de bonnes opinions du PSG est le plus haut jamais mesuré (depuis 2016), le précédent record étant établi à 62 % en octobre 2018, février 2019 et juillet 2022. Chez l’ensemble des Français, les 46 % n’avaient été atteints qu’une seule fois auparavant : en février 2019, indique l’institut de sondage. Dans le détail, parmi les 67 % d’opinions favorables chez les amateurs de football, on compte à 18 % une « très bonne » opinion et 49 % « assez bonne ». Chez l’ensemble des Français, ces catégories représentent respectivement 8 % et 38 % des personnes interrogées.

* sondage, mené les 12 et 13 mars sur un échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française, dont 422 amateurs de football