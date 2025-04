Hoarau se remémore ses meilleurs souvenirs de Classico

Demain soir (20h45, DAZN), le PSG reçoit Marseille pour le choc de la 26e journée de Ligue 1. Guillaume Hoarau, joueur parisien de 2008 à 2013, a joué de nombreux Classicos. Il s’est remémoré ses meilleurs souvenirs.

Lors du match aller, le PSG s’était largement imposé sur la pelouse du Stade Vélodrome (0-3). Demain soir, au Parc des Princes, les Parisiens voudront rééditer ce type de performance devant leurs supporters. Guillaume Hoarau, ancien attaquant des Rouge & Bleu a joué des Classicos. Pour PSG TV, il s’est remémoré ses meilleurs souvenirs de cette opposition, mais également de ses buts contre l’ennemi intime.

Son plus beau souvenir de Classico

« La victoire 4-2 au Vélodrome me suit toujours ! Dans l’esprit des gens, mon nom est associé à ce doublé. En tant que joueur, marquer deux buts lors de son premier Classique m’a fait ressentir beaucoup d’émotion. Cela a eu un impact énorme sur la suite de ma carrière. Il m’a permis de me faire un nom et de m’imposer vraiment dans ce club. Marquer un doublé à Marseille, en tant que joueur du PSG… au-dessus, c’est le soleil ! »

A voir aussi : PSG / OM : Un flocage particulier pour les Parisiens

Son but au Parc lors d’un Classico

« Louche de Nenê, ballon qui arrive, pointu des familles ! Il n’y a pas de noblesse dans le football, un but est un but ! En plus, c’était à un moment où je n’étais pas trop en réussite. À l’époque, je jouais devant avec Mevlüt Erding, et on commençait un peu à nous taper sur les doigts… mais on n’a jamais lâché. Nous avons bossé, et je me souviens qu’il marque aussi pendant ce match. En tout cas, ça m’a vraiment fait du bien parce que j’étais à la recherche de ce but. J’ai laissé parler l’instinct et le petit pointu a fait l’affaire ! »