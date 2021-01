Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 19 janvier 2021: le très grand entretien de Leonardo dans France Football. Voici une sélection de quelques phrases à retenir.

. Et je pense que Pochettino peut nous permettre d’affiner ça d’une manière constante et en rapport “ On n’est pas à les supplier (Mbappé et Neymar) : S’il te plaît, reste ! C’est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j’ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là . Bien sûr que la situation est difficile. Mais si le PSG n’avait pas les moyens de garder ces deux joueurs-là, quel autre club aurait les moyens de se payer l’un de ces deux joueurs actuellement ? Aucun, je crois”

. Bien sûr que la situation est difficile. Mais si le PSG n’avait pas les moyens de garder ces deux joueurs-là, quel autre club aurait les moyens de se payer l’un de ces deux joueurs actuellement ? Aucun, je crois” “Mbappé est en période de réflexion et c’est tout à fait légitime face à ce genre de décision. Je ne pense pas qu’il soit perdu actuellement. La période est juste difficile, car essentielle pour la suite de sa carrière”

et c’est tout à fait légitime face à ce genre de décision. Je ne pense pas qu’il soit perdu actuellement. “Neymar c’est avant tout un très bon mec, une personne très sensible. Aucun retard constaté depuis que je suis là […] Il est entré dans une autre période de sa carrière dans laquelle la priorité est de gagner. À tout prix. Je le trouve vraiment assagi”

une personne très sensible. Aucun retard constaté depuis que je suis là […] Il est entré dans une autre période de sa carrière dans laquelle la À tout prix. Je le trouve vraiment “Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où…”

On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où…” “On verra les opportunité du mercato hivernal, surtout à travers des prêts “

Dans Le Parisien, on parle de Dele Alli comme “cible n°1 du PSG”. L’international anglais de 24 ans (sous contrat jusqu’en 2024) est en froid avec José Mourinho du côté de Tottenham. Il doit rebondir. Et pourquoi pas retrouver son ancien coach, Mauricio Pochettino. “Mais l’opération s’annonce ardue”, lit-on. “Leonardo et Pochettino ont d’emblée évoqué le nom de Dele Alli à l’heure d’aborder les possibles renforts. […] Selon un acteur du marché, le prêt pur et simple serait inenvisageable. Le club souhaite s’assurer une rentrée d’argent avec un transfert ou un prêt avec un achat obligatoire. Tottenham en espérerait au moins 50M€. Un tel prix paraît inatteignable pour le PSG, dont les finances sont surveillées comme lait sur le feu. Encore plus pour un joueur au profil similaire à Draxler ou Rafinha. Les négociations sont donc difficiles et la tendance change régulièrement du côté de Londres. Le PSG observe ce dossier avec prudence. Dele Alli serait en tout cas une première pierre à l’édifice de Pochettino (comme meneur du 4-2-3-1 ?) afin d’anticiper les fins de contrat de Draxler ou de Di Maria, dont les négociations se poursuivent. Il serait étonnant que le PSG boucle une autre arrivée que Dele Alli cet hiver même si, avec Leonardo, rien ne semble impossible.”

Pas de journal L’Equipe ce jour, le mouvement social se poursuivant.