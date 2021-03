La presse catalane juge que le Barça a fait honneur à son maillot

“L’orgueil ne suffit pas”. Cette une est celle de AS, journal sportif madrilène qui relève que pour la première fois depuis quatorze ans le Barça n’est pas au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions. Du côté des catalans Mundo Deportivo et Sport, on a vu une équipe Azulgrana sortie de la compétition la tête haute, avec “honneur”. On parle de “dignité retrouvée”. Lluís Mascaró écrit dans Sport : “Le Barça a été éliminé hier soir au Parc des Princes, mais avait signé son acte de décès européen au match aller. Revenir de 1-4 au Camp Nou était une mission impossible, même pour la meilleure version de l’équipe de Koeman. Une équipe qui a joué pour réaliser le miracle. Avec intensité. Avec orgueil. Avec une attitude impeccable. Le match d’hier, le meilleur de toute la saison, a servi, au moins, à nettoyer l’image des Blaugranas et à retrouver la dignité perdue avec les derniers échecs continentaux ridicules. Il n’y a pas eu de miracle, j’insiste, mais il y avait la conviction que ce Barça est en train de ressusciter.“

Evidemment, chacun a constaté que Keylor Navas avait été le héros de la soirée pour le PSG. Enfin, inévitablement, à Barcelone on discute l’arbitrage en jugeant que le penalty de Lionel Messi stoppé par le gardien costaricien avant la pause aurait dû être retiré pour un pied de Marco Verratti dans l’arc de la surface. Un classique dans la presse catalane.