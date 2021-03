Cadena Ser parle d’un rendez-vous avec Jorge Messi suspendu sur une possible vie à Paris de Leo

La Cadena Ser, radio espagnole, a lancé une information hier soir, après le PSG-Barcelone au Parc des Princes (1-1), qui collait bien à l’instant et au lieu. Celle-ci a évoqué un rendez-vous avec pour thème l’avenir de Leo Messi et une possible vie à Paris. Un rendez-vous que son père, Jorge Messi, a finalement suspendu. C’est ce que le journaliste José Antonio Ponseti a fait savoir sur les ondes lors de l’émission Carrusel Deportivo. Cette rencontre devait se faire à Punta Cana (République dominicaine) dans une maison du chanteur Julio Iglesias. Selon le journaliste, “Jorge Messi allait être à cette réunion et il s’agissait de parler de choses qui se passeraient si Leo Messi était à Paris, s’il vivait à Paris, pas d’une signature au PSG”. La rencontre, explique-t-il, a été annulée suite à l’élection de Joan Laporta – comme président du Barça – que La Pulga est disposée à écouter (désormais “50% de chances que Messi reste au Barça”). José Antonio Ponseti a également rapporté une confidence de Jorge Messi : “Quoi qu’il arrive, ce sera deux saisons puis Miami”. Lionel Messi aurait donc l’intention de rester jusqu’en 2023 en Europe avant de rejoindre l’Inter de Miami. Reste à savoir où en Europe.