La presse madrilène fait sa UNE sur la décision de Mbappé

Hier, une bombe a été lâchée. Kylian Mbappé aurait annoncé son départ du PSG à son président, Nasser al-Khelaïfi. Une information qui fait évidemment la Une en Espagne.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé vit ses derniers mois sous le maillot des Rouge & Bleu. En effet, l’attaquant aurait annoncé à Nasser al-Khelaïfi son choix pour son avenir, partir libre du club de la capitale. Même s’il n’a pas divulgué sa future destination à son président, nul doute que cette dernière se nomme Real Madrid. Après ces révélations, la presse espagnole et plus précisément madrilène est en ébullition depuis hier après-midi. Sans surprise, le sujet fait la Une des quotidiens madrilènes ce vendredi matin. Marca titre « Il part, il arrive » en ironisant même avec une photo de sa première Une sur l’attaquant du PSG il y a sept ans. Le quotidien sportif explique que « Le Real attendait que Mbappé fasse le premier pas. Il l’a fait. L’étoile française devait montrer publiquement son désir de quitter le PSG pour que Florentino Pérez et son équipe se mettent à l’œuvre et que le Real Madrid puisse signer le joueur. » En ce qui concerne le futur salaire de l’international français, il devrait être de l’ordre de 25 millions d’euros par an, alors qu’en 2022, le Real lui proposait 50 millions. Marca indique que « le club souhaite préserver l’ordre naturel de son vestiaire et ne pas mettre en danger la stabilité économique du club. »

A voir aussi : Les coulisses de la discussion entre Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé

Un gros boost pour le Real Madrid

De son côté AS, l’autre quotidien sportif madrilène, fait sa Une avec les mots suivants : « Adieu Paris. » La publication explique que c’est « la fin de l’un des feuilletons des cinq dernières années, de ce siècle, possiblement même de l’histoire du football. Kylian Mbappé quitte le PSG. […]Le PSG des Galactiques sera de l’histoire ancienne à partir de juin et le Qatar se prépare à débuter un nouveau projet sans grandes stars. » AS estime que la possible arrivée du meilleur buteur de l’histoire du PSG (243 buts en 290 matches) devrait faire passer le Real Madrid dans une autre dimension. « Premièrement, sur le plan de la notoriété vis-à-vis des marques. Deuxièmement, sur le plan sportif. Le Français est, sans aucun doute, le meilleur joueur de la planète. » Dans la presse catalane, l’information est moins traitée et ne fait pas la UNE de Mundo Deportivo ou Sport.