Le mercato hivernal est à six jours de se terminer et le PSG n’a toujours pas réussi à récupérer Tanguy Ndombélé. La direction parisienne tient vraiment à récupérer le milieu de terrain français pour la suite de la saison. Mais d’autres club sont sur le coup, comme Everton et Valence. Selon Foot Mercato, un élément permet d’expliquer ce qui bloque pour le PSG dans ce dossier. Même son de cloche du côté de GOAL.

Le club de la capitale souhaiterait donc récupérer le joueur en prêt. Le PSG et Totthenham discutent autour d’un prêt avec option d’achat non obligatoire pour le moment. Les Rouge & Bleu sont prêts à prendre en charge son salaire à 100%. Pour récupérer le joueur de 25 ans, le Paris Saint-Germain a tenté de proposer plusieurs joueurs dans la transaction. Mais le problème est que Herrera, Draxler, Danilo et Paredes ne souhaitent pas quitter la capitale et Tottenham n’est pas intéressé par ces joueurs. Selon Foot Mercato et GOAL, le club parisien doit vendre. Le problème n’est pas financier mais se situe dans le trop grand nombre de joueurs dans l’effectif.

Les départs de Dina Ebimbe et éventuellement celui de Layvin Kurzawa pourraient ne pas suffire pour espérer recruter Ndombélé, selon les informations de Foot Mercato et GOAL. Le transfert de Dina Ebimbe avec Leverkusen n’est pas encore bouclé et Layvin Kurzawa n’a reçu aucune offre pour le moment, selon GOAL. L’avenir de Ndombélé est donc lié aux départ d’un joueur parisien. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs, ce dernier a donné sa priorité au PSG. Et c’est réciproque, puisque Mauricio Pochettino « estime qu’il est le profil qui manque actuellement dans son équipe » et que « sa présence est indispensable en vue de la réception du Real Madrid » peut-on lire dans l’article écrit par GOAL. Il reste encore quelques jours pour espérer voir le joueur sous la tunique parisienne…