Adversaire du PSG en huitième de finale de Ligue des champions, la Real Sociedad est retombée dans ses travers ce vendredi avec une défaite à domicile face à Villarreal (1-3).

A l’occasion de la 26e journée de Liga ce vendredi, la Real Sociedad accueillait Villarreal à Anoeta. Sixième du classement, le club basque voulait se rapprocher du top 5 face à une formation engluée dans le ventre mou, 12e, et qui a seulement remporté une rencontre (3-5 sur la pelouse du FC Barcelone) sur ses huit disputées en 2024 (cinq nuls et deux défaites). Toujours privée de son capitaine Mikel Oyarzabal, la Real Sociedad voulait se rassurer à deux semaines de son match retour de Ligue des champions face au PSG. Et rapidement, les Txuri-urdin ont perdu sur blessure Ander Barrenetxea (6′) et ont concédé l’ouverture du score dix minutes plus tard par l’intermédiaire de Santiago Comesaña (0-1, 17′) sur corner.

Trois blessés pour la Real Sociedad

Malgré une grosse domination dans ce premier acte avec une barre transversale touchée par Arsen Zakharyan (45’+3), les hommes d’Imanol Alguacil ont été gênés par le bloc bas du Sous-Marin jaune. Et la Real Sociedad a très mal débuté sa seconde période avec le deuxième but inscrit par Santiago Comesaña (0-2, 47′). Mikel Merino, avait redonné espoir au public basque (1-2, 86′) mais le club basque s’est finalement fait punir par un ancien de la maison, Alexander Sorloth, dans le temps additionnel (1-3, 90’+5). Autre mauvaise nouvelle pour Imanol Alguacil. En plus de la sortie précoce d’Ander Barrenetxea, deux autres joueurs sont sortis sur blessure : Hamari Traoré et Arsen Zakharyan. Le Malien est mal retombé après un duel aérien tandis que l’international russe a été durement touché à la clavicule. Une défaite 1-3 qui confirme la mauvaise forme actuelle des Txuri-urdin avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au PSG le 5 mars prochain.

Et comme souvent, la Real a fait preuve d’un grand manque d’efficacité (20 tirs à 6) malgré une grosse domination (74% de possession). En face, Villarreal a été très réaliste devant les cages d’Alex Remiro (3 buts sur 4 tirs cadrés). Les Basques confirment leur mauvaise passe du moment avec une seule victoire lors des sept derniers matches (3 nuls et 3 défaites). Avec ce revers, la Real Sociedad reste à la 6e place, à 9 points du 5e l’Athletic Bilbao et 14 unités du podium. En cas de victoire ce samedi, le Betis peut même passer devant les Basques. Pour leur prochain match, ils affronteront Majorque ce mardi en demi-finales retour de la Coupe du Roi, après un triste 0-0 lors de la confrontation aller.