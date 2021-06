La règle du but à l’extérieur est officiellement arrêtée

Depuis de très nombreuses années, la règle du but à l’extérieur qui compte double était en vigueur dans les compétitions européennes (Ligue des Champions, Europa League). Une règle qui a permis au PSG de se qualifier cette saison lors du quart de finale contre le Bayern Munich (2-3/0-1). Mais cette règle va disparaitre dès la saison 2021-2022. Ce jeudi, l’UEFA a officialisé l’arrêt de cette règle. Si les deux équipes sont à égalité à la fin de la double confrontation, elles devront passer par une prolongation et possiblement une séance de tirs au but.

Le communiqué de l’UEFA

Le Comité exécutif de l’UEFA a approuvé aujourd’hui la proposition de supprimer la règle dite «des buts inscrits à l’extérieur» de toutes ses compétitions de club dès 2021/22. En cas d’égalité, deux équipes seront départagées par une prolongation (et des tirs au but)