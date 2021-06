Quand Villas-Boas déconseille le PSG à Cristiano Ronaldo

André Villas-Boas a entraîné Marseille pendant un an et demi mais a réussi à s’imprégner de la détestation locale pour le rival PSG. Dans une interview accordée à Record, le technicien portugais a été interrogé sur l’avenir de son compatriote Cristiano Ronaldo (36 ans) et de celui de Kylian Mbappé (22 ans). Et il a conseillé au premier de ne pas venir à Paris et à l’autre de quitter le club de la capitale.

“La Juventus a un nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri ! Le coach a un passé rempli de succès à la Juve. Donc c’est un nouveau défi pour Cristiano Ronaldo. Je lui conseillerais de rester. Ce serait un défi plus important que d’aller au PSG par exemple. Mbappé ? Ce serait mieux pour lui (de quitter le PSG et la France, ndlr). Il irait où ? Au Real Madrid, tôt ou tard. Ronaldo est lui aussi allé au Real Madrid quand il était déjà une star et il est devenu encore meilleur. Je pense que c’est ce qu’il va se passer avec Mbappé.”