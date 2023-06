Le PSG va bientôt préparer sa saison 2023-2024. Et la reprise de l’entraînement devrait bien être programmée pour le 10 juillet.

Dans l’attente des officialisations de son nouvel entraîneur et de ses futures recrues, le PSG doit aussi mettre les choses au clair sur la date de reprise de ses joueurs. Et depuis plusieurs jours, le flou régnait sur la reprise de l’entraînement des Rouge & Bleu. Mais ce flou commence à se dissiper.

À voir aussi : Les news PSG du jour : Lucas Hernandez et Luis Enrique à Paris…

Les joueurs ont reçu l’information

Alors que la date a été repoussée plusieurs fois, « les joueurs parisiens ont depuis reçu l’information d’une reprise de l’entraînement le lundi 10 juillet », rapporte RMC Sport. La plupart des joueurs s’entraîneront donc pour la première fois dans le nouveau centre d’entraînement à Poissy, même si les internationaux de juin devraient revenir un peu plus tard. Reste désormais à savoir si certains joueurs reviendront plus tôt, à l’image de Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, qui ont déjà fait leurs premiers pas dans le nouveau Training Center.