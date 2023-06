PSG : Luis Enrique est à Paris

Alors que le mercato bat son plein, le PSG continue de construire son équipe pour la saison prochaine. A la tête de celle-ci, Luis Enrique devrait prendre place sur le banc Rouge & Bleu. Le technicien espagnol devrait être officialisé dans les prochaines, et aurait déjà passé les dernières 48 heures sur la capitale.

Après une première et unique saison au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier s’apprête à plier bagage. En ce sens, l’ancien coach de l’OGC Nice négocie actuellement avec les dirigeants parisiens les derniers détails de son licenciement. Selon nos confrères du Parisien « quelques centaines de milliers d’euros sont encore en jeu sous la forme de diverses primes que le coach devait toucher durant la durée de son bail« . Dans cette opération, qui devrait aboutir dans les prochaines heures, le club de la capitale a prévu de verser une somme avoisinant les 6 millions d’euros à son coach, sans compter ce qu’il devra verser au staff technique. En terme de timing, les dirigeants parisiens espèrent boucler le tout cette semaine, et mettre en place ensuite un calendrier pour la communication et l’organisation d’une conférence de presse.

🚨 Luis Enrique a passé 48h à Paris pour finaliser les derniers détails de son arrivée. Il a aussi visité le nouveau centre d’entraînement du PSG selon Le Parisien.



Information que nous pouvons vous confirmer, Luis Enrique était bien présent avec une partie de son staff au… pic.twitter.com/nDFlu6NpXr — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 29, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Si le board parisien espérait conclure le dossier avec Christophe Galtier ce jeudi, son remplaçant, Luis Enrique, aurait passé les 48 dernières heures sur Paris, toujours selon Le Parisien. En effet, le technicien espagnol « a pu profiter de ce voyage à Paris pour finaliser les derniers détails de sa venue au PSG, la composition de son staff, les contours du mercato« . L’ancien sélectionneur de La Roja aurait par ailleurs visité le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale à Poissy (78).