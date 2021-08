Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 22 août 2021 : la concurrence Navas-Donnarumma et l’absence de n°1, la revanche des aoûtiens, l’état d’esprit positif de Kylian Mbappé.

L’Équipe analyse la concurrence entre Navas et Donnarumma et révèle qu’en interne “Pochettino n’a pas choisi”, qu’il n’est “pas évident qu’il désigne un n°1 dans les prochains jours. Ce qui laisse rôder l’idée potentiel d’un malaise.” Rappelant que le PSG a “déjà payé” par le passé sur la gestion des gardiens de but, entre Sirigu et Trapp, l’Allemand et Areola, et enfin le Français avec Buffon. Le journal explique que lors de chaque rencontre une épée de Damoclès planait au-dessus des portiers car psychologiquement les deux joueurs étaient impactés et leurs prestations s’en ressentaient. Cette situation fragiliserait la situation du Costaricien tandis que celle-ci renforcerait, sans jouer, celle de Donnarumma.

Le quotidien sportif fait un focus sur les “aoûtiens qui ont marqué des points” comme Thilo Kehrer, qui a fait “preuve de fiabilité”. Le défenseur a été “dominant dans les duels, précieux dans la lecture de la profondeur et honnête dans la profondeur” mais malgré tout “il reste un joueur à vendre”. Ander Herrera et “son efficacité retrouvé” qui a “quasiment fait mieux en termes statistiques en trois journées que lors de ses deux première saisons.” Il a aussi fait “preuve de volonté nouvelle de faire avancer le jeu” et est désormais “un élément qui met de la vitesse dans l’animation offensive” avec un jeu long qui est devenu “une arme efficace.” Enfin Gana Gueye a prouvé qu’il pouvait être utile “dans un rôle spécifique d’harceleur” en plus d’avoir retrouvé confiance balle au pied.

“Lorsqu’il a appris que le PSG s’apprêtait à signer Donnarumma, il paraît que Navas était furieux. […] Maintenant que la saison a débuté, la colère de Navas semble retombée. Le gardien expérimenté de 34 ans a découvert son cadet italien avec lequel les premières séances d’entraînement se passent dans un bon climat. Les deux hommes échangent peu encore, mais ils montrent des attitudes positives d’après le staff, et pour la première fois, vendredi à Brest (2-4), ils ont tous les deux fait le déplacement pour un match officiel.” écrit Le Parisien . Le journal francilien révèle que “certains joueurs se demandent naturellement qui, de Navas ou Donnarumma, gardera la cage parisienne pour la campagne de Ligue des champions qui débute les 14 ou 15 septembre. La réponse se fait attendre puisque Pochettino a décidé de jouer la montre. […] Tout l’enjeu du staff sera de devoir gérer l’ego de ces deux cadors. Pour le moment, tout se passe calmement.”

Le media constate la positive attitude de Kylian Mbappé qui “demeure imperturbable, hermétique à tout. Et bon, voire très bon comme le 14 août” face à Strasbourg (4-2). La rançon aussi d’une excellente préparation alors qu’il est revenu de vacances un peu plus tôt que prévu et dans d’excellentes dispositions.” L’international a encore été impliqué dans “deux des quatre buts de son équipe à Brest (2-4)”, et reste insensible à l’environnement alors qu’il a souvent avoué que les critiques, surtout hors football, lui pèsent. S’il a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club de la capitale, “il affiche en permanence son adhésion, voire son affection, au PSG. Comme s’il était plus que jamais là et partie prenante du projet” explique Le Parisien, qui conclut en confirmant que le numéro 7 Rouge & Bleu ne bougera pas cet été.