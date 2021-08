Tribune CS – Saint-Etienne / Lille

Après le succès du PSG sur la pelouse du Stade Brestois et celui du RC Lens sur le terrain de l’AS Monaco, c’est au tour de l’ASSE et du LOSC d’entrer en piste dans cette 3ème journée de Ligue 1 ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport). Lors de la précédente journée, Saint-Etienne a été tenu en échec à Lens (2-2), tandis que le LOSC a été atomisé, à domicile, par l’OGC Nice de Christophe Galtier (0-4). Un match à commenter ici entre amoureux de football, c’est Tribune CS.

XI Saint-etienne : Green – Maçon, Sow, Moukoudi, Kolodziejczak – Camara, Neyou, Youssouf – Hamouma, Khazri, Bouanga.

: Green – Maçon, Sow, Moukoudi, Kolodziejczak – Camara, Neyou, Youssouf – Hamouma, Khazri, Bouanga. XI Lille : Grbic – Djalo, Fonte, Botman, Reinildo – Weah, André, Xeka, Bamba – Yilmaz, David.