Kylian Mbappé a joué tout le Reims-PSG (0-2), marqué les deux buts du match et célébré ceux-ci. De quoi glacer le sang de ceux qui ont mené sur les réseaux sociaux une campagne pour « libérer » le joueur sous contrat jusqu’au 30 juin 2022.

Le journal Marca parle ce lundi de « tension maximale ». Car après « l’accélération » sur le dossier, il y a maintenant « le coup de frein ». Le PSG « ne répond pas à la deuxième offre et tend la corde » avec la convocation de Kylian Mbappé pour le match contre Reims. « On parle même d’un ultimatum de Madrid (aujourd’hui à 18h) en l’absence de réponse du PSG ». Et puis il y a l’attaquant français qui dispute le match complet, marque les deux buts de la victoire de son équipe et les célèbre « avec effusion ». Depuis les interprétations partent dans tous les sens, observe le journal sportif madrilène.

Du côté de AS, l’autre journal sportif de Madrid, on estime que Kylian Mbappé fait douter les Madridistes. Car il reste un joueur du PSG qui célèbre fortement ses buts avec ses partenaires. « Quand une équipe fait tout pour me faire signer, à la place de Mbappé je dis publiquement après le match que je veux aller au Real Madrid », commente Iturralde González. Quoi qu’il en soit, c’est aujourd’hui, lundi, le jour J. On va savoir.

Du côté du journal sportif catalan Mundo Deportivo on estime que Kylian Mbappé a pris la lumière qui devait couvrir Lionel Messi à Reims. Sport constate que la Pulga aura commencé sa carrière au PSG avec une victoire et trente minutes de jeu.